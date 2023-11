“Bruciasse il cielo“ di Blanco: un amore che brucia come l’apocalisse

Dal 10 novembre, il nuovo brano dell'artista pubblicato in occasione del suo road movie su Prime Video Alessandro Alicandri







Il nuovo singolo di Blanco, disponibile dal 10 novembre, è senza dubbio uno dei brani d'amore più romantici mai cantati dall'artista. La canzone, scritta da Riccardo con Davide Petrella e il suo braccio destro Michelangelo, è una confessione dei propri sentimenti pura e contemporanea, dove una persona vede l'altra come uno strumento di salvezza, come uno specchio dal quale emerge solo la verità. Blanco non è solo fiducioso, ma letteralmente abbandonato all'amore della sua donna, che di lui potrebbe fare ciò che vuole, anche illuderlo che questo sacro fuoco dell'amore sia così forte da incendiare il cielo.

Le sonorità ispirate al soul bianco che negli ultimi 10 anni ha trovato nel pop una chiave di successo straordinaria, è stato un veicolo capace di riscrivere (e sovrascrivere anche) quali sono le canzoni d'amore più evocate, cantate e amate dalle persone, oltre che dal suo pubblico. Nella sua semplicità, è un brano ambizioso: qui l'uomo è un uomo che ammette di essere sbagliato, di cadere nei vizi, di trovare tra tutto il malessere di vivere, tra i "veleni"e i lato oscuro della fama, una boccata d'aria.