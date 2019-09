Brunori Sas, “Al di là dell’amore” è il nuovo singolo

19 Settembre 2019 | 14:43 di Giulia Ciavarelli

«Vedrai che andrà bene, andrà tutto bene» canta Brunori Sas nel suo nuovo singolo, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e dal 20 settembre in rotazione radiofonica. A quasi tre anni dall’uscita di "A casa tutto bene", l’album certificato platino che ha conquistato pubblico e critica, Dario Brunori torna sulla scena con "Al di là dell'amore", una canzone universale nella quale ritroviamo un'ulteriore conferma di quanto l'artista sia capace di raccontarsi attraverso la forza delle parole e un suono sempre più potente. Con il giusto appeal radiofonico, il singolo è un'anticipazione del nuovo album di prossima pubblicazione.

"Al di là dell'amore" parte da una riflessione sociale e continua interrogandosi sulla contesa fra ciò che pensiamo sia bene e ciò che pensiamo sia male. È un canto etico e poetico a tre voci che vede l'alternarsi di vari stati d'animo. Se nella prima parte emergono parole di amarezza, disincanto e rimpianto («E fanno finta di non vedere che si tratta di uomini, di donne e di uomini»), nel ritornello si apre uno spiraglio di fiducia e l'invito a lavorare su se stessi, a guardare le cose da una prospettiva più ampia senza scagliare ogni volta la prima pietra («Tu devi solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole nuove»).

«Difendimi al di là dell'amore» è l'esortazione finale che si libera dai versi precedenti e risuona coma una specie di preghiera laica, un comandamento d'amore espresso al di là dell'amore stesso.

Il nuovo viaggio discografico di Brunori Sas avrà la sua trasposizione anche dal vivo: dopo il trionfale tour prima nei club e poi nei teatri che dal 2017 ha registrato solo sold out, il cantautore è pronto per Brunori SAS Tour 2020, in partenza da marzo nei palazzetti di tutta Italia, per incontrare nuovamente il pubblico con la sua poesia, la leggerezza, l’autorevolezza musicale e il senso dell’ironia che da sempre lo contraddistinguono.

I biglietti per le date del tour, prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone dalle ore 11.00 del 18 settembre e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 21 settembre 2019.

Le date del tour

3 marzo - Jesolo (VE), PalaInvent

7 marzo - Torino, Pala Alpitour

13 marzo - Assago (MI), Mediolanum Forum

15 marzo - Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

21 marzo - Firenze, Mandela Forum

24 marzo - Ancona, PalaPrometeo

27 marzo - Roma, Palazzo Dello Sport

28 marzo - Napoli, PalaPartenope

3 aprile - Bari, PalaFlorio

5 aprile - Reggio Calabria, PalaCalafiore