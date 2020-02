Brunori Sas: “Un errore di distrazione” è il nuovo singolo

28 Febbraio 2020 | 15:15 di Giulia Ciavarelli

«Un giorno capirai che non c’era niente da cambiare, non c’era niente da rifare, bastava solo aver pazienza e aspettare che le cose, che ogni cosa, si aggiustasse da sé» canta Brunori Sas in una ballata intensa e delicata che possiamo ascoltare dal 28 febbraio su tutte le piattaforme digitali e di streaming.



"Un errore di distrazione" è un brano inedito composto dal cantautore e contenuto nella colonna sonora del film "L’Ospite", per la regia di Duccio Chiarini. Il brano è stato recentemente candidato ai David di Donatello 2020 nella categoria "Miglior canzone originale".

Si aggiunge così un nuovo tassello alla sua personale narrazione musicale con un brano che descrive la fine di un amore e lo fa quasi sussurrando, rendendo gentile un momento di passaggio che, nella realtà della vita di ognuno, è in effetti devastante. Un racconto arricchito, come tutte le altre produzioni, da tanti piccoli dettagli, talvolta così intensi e coinvolgenti che è facile sentirsi parte di un tutto.

«Quello che mi affascina dei film è l’uso sapiente della musica, quando questa viene contestualizzata e diventa funzionale all’azione. In questo senso, mi piace che la musica sia al servizio di quello che si sta vedendo sullo schermo. Quello che abbiamo cercato di fare con Duccio Chiarini è stato proprio questo: creare uno scambio reale, bidirezionale tra la sua sceneggiatura e la mia composizione del testo e della musica» racconta Brunori Sas.

Una canzone che in qualche modo abbraccia le atmosfere dell'ultimo lavoro discografico di Brunori dal titolo "Cip!": pubblicato per Island Records lo scorso 10 gennaio, il disco ha debuttando direttamente al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili più venduti, rimanendo stabile per due settimane.

Il 2020 sarà l'occasione per vedere dal vivo l'artista che girerà l'Italia anche nei mesi estivi: a seguito delle recenti disposizioni governative, il Brunori Sas Tour 2020 ha subito alcune modifiche di calendario con la cancellazione della data di Vigevano e quattro concerti posticipati nel mese di aprile.

Tutti i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.