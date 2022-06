“Bubble“ di Takagi & Ketra, thasup e Salmo: il primo ascolto

Dal 10 giugno, il duetto che non ti aspetti e senza dubbio uno dei singoli più freschi della stagione Alessandro Alicandri







Quando nel 2019 thasup e Salmo collaborarono nel brano “Swingo” già dimostrarono di portare senza mezze misure un “gusto pop” irresistibile e moderno, leggero nei suoni e senza filtri nei contenuti. Quel felice incontro oggi torna ancora più forte con la presenza di Takagi & Ketra, il duo dei successi estivi (e non solo estivi) in una collaborazione inaspettata. “Bubble“ è un pezzo deep house dal ritmo anni 80, tutto da ballare. L'incessante “We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh”, il rappato in corsivo di thasup, la folle ironia di Salmo, la struttura del brano squisitamente pop, tutto fa di questo pezzo uno dei candidati più papabili a diventare un successo estivo per unicità e intrattenimento.