“Buio Sereno” feat. See Maw è il nuovo singolo di Ceri

31 Luglio 2020 | 12:00 di Cecilia Esposito

Sapete cosa hanno in comune Mahmood, Frah Quintale, Franco126 e Coez? Risposta: Ceri. È uno dei produttori più interessanti e "quotati" degli ultimi tempi, ha curato alcuni dei vostri album preferiti e delle hit più ascoltate in circolazione.

Quando non è impegnato a trasformare le idee degli artisti in successi assicurati (vedi "Regardez-Moi" e "Stanza Singola"), di tanto in tanto, si cimenta nel suo progetto solista. Il suo nuovo singolo è uscito il 31 luglio e si chiama "Buio Sereno" feat. See Maw, un altro cavallino della scuderia Undamento.

«È quando il sole scende e il cielo si fa buio restando sereno il momento della giornata che preferisco. È quando tutto si resetta e le tensioni del pomeriggio diventano solo un ricordo che le idee si sgrovigliano e capisco quello che mi passa per la testa" ha scritto Ceri sul suo profilo Instagram, per annunciare l'uscita della hit, aggiungendo: "Buio Sereno è il primo singolo di un nuovo capitolo, il capitolo dell’Insieme. Da adesso in avanti cercherò di fermarmi il meno possibile e di farlo anche con l’aiuto degli altri».

Il brano, che anticipa l'uscita del suo prossimo EP, è un distillato di elettronica minimale e pop rinfrescante, con un beat martellante che difficilmente vi uscirà dalla testa. È forse l'anti-tormentone estivo per chi, alle facili hit da classifica, preferisce ballare in spiaggia su note più ricercate.