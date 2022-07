Calvin Harris: “Stay with me” è il singolo con Justin Timberlake, Halsey e Pharrel Williams

In radio da venerdì 22 luglio, l'inedito anticipa il nuovo album "Funk Wav Bounces Vol. 2" Giulia Ciavarelli







Un trio di star per una collaborazione che, almeno sulla carta, risulta già vincente. Il dj e producer Calvin Harris anticipa l'uscita del suo nuovo progetto discografico con il nuovo singolo "Stay with me", in radio da venerdì 22 luglio, e si fa accompagnare da tre giganti della musica internazionale. Insieme all'artista multiplatino, vincitore di un Grammy Award, ci sono Justin Timberlake, Halsey e Pharrell Williams.

L'inedito, perfetta colonna estiva tutta da ballare, è contenuto all'interno dell'atteso nuovo album "Funk Wav Bounces Vol. 2" in uscita il 5 agosto: al suo interno ci saranno anche il singolo “Potion” in collaborazione con la superstar Dua Lipa e Young Thug e il brano “New Money” feat. 21 Savage.

Insieme a loro, presenti nel disco anche tanti altri artisti: Stefflon Don, Chlöe, Charlie Puth, Pusha T, Shenseea, Tinashe, Normani, Lil Durk, Offset, 6lack, Coi Leray, Busta Rhymes, Donae'O, Latto, Swae Lee, Jorja Smith e Snoop Dogg.