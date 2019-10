Le frasi più belle delle canzoni di Niccolò Fabi

07 Ottobre 2019 | 10:00 di Chiara Colasanti

Niccolò Fabi sta tornando: dopo la raccolta "Diventi Inventi 1997-2017" e l'ultimo disco "Una somma di piccole cose", l'11 ottobre uscirà il suo nuovo disco "Tradizione e Tradimento", annunciato dal singolo "Io sono l'altro", in rotazione dall'11 settembre.

Dall'11 ottobre fino al 21 dello stesso mese il cantautore sarà in giro per tutta Italia per gli instore di presentazione del nuovo lavoro, per poi prepararsi al tour che lo vedrà impegnato da fine novembre fino a fine gennaio, con alcune date già sold out e nuove date in arrivo nei prossimi giorni.

In attesa di poter ascoltare le nuove canzoni abbiamo selezionato, alcune tra le frasi più romantiche dei suoi grandi successi.

Di seguito la lista delle canzoni:

1. Costruire

2. Lasciarsi un giorno a Roma

3. Una somma di piccole cose

4. Facciamo finta

5. Una mano sugli occhi

6. Il negozio di antiquariato

7. La promessa

8. La bellezza

9. È non è

10. Ecco