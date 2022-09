“Caos” di Fabri Fibra: l’ascolto del singolo

Dal 30 settembre, è in radio uno dei brani più forti (di sempre) del rapper Alessandro Alicandri







Chi ha ascoltato l'ultimo album di Fabri Fibra, questo brano lo conosce a menadito ed è così bello oggi ritrovare ”Caos” come singolo ufficiale dal 30 settembre. Con i suoi 20 milioni di ascolti circa, il brano in collaborazione con Madame e Lazza è già un successo certificato disco di platino. In estrema sintesi, “Caos” è uno dei brani più belli di Fabri Fibra di sempre e i motivi sono tanti, ma la maggior parte convergono verso l'intensità emotiva del racconto, che è forse uno dei più struggenti che l'artista abbia mai scritto, con un perfetto controllo del pathos ma con l'uso di parole che è (una volta tanto) è corretto definire taglienti.

Potentissime sono infatti le strofe scritte da Madame e Fibra: parlano di un amore che è allo stesso tempo una benedizione dal cielo, un potente anestetico e un omicidio dell'anima. Il ritornello cantato da Lazza evoca l'attesa, implora un ritorno... ma nel concreto descrive una situazione che sembra essere invece uno schifoso abbandono. Il racconto del dolore in un rapporto complicato è raccontato con la ferocia che sanno descrivere solo le persone fragili ed è così bello che questo caos dei sentimenti, infinitamente grandi e brutti al contempo, possa essere evocato in modo così vivido in tre minuti da una canzone prodotta magistralmente da Low Kidd.