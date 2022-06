“Caramello” di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo: il primo ascolto

Dal 17 giugno, un brano tutto da ballare in compagnia di tre nomi che hanno il sapore dell'estate Alessandro Alicandri







Rocco Hunt ci ha abituati molto bene. Dopo l'enorme successo di "A un passo dalla luna" e l'ottimo riscontro con "Un bacio all'improvviso", entrambe al fianco di Ana Mena, quest'anno cambia formula collaborando con due nomi che hanno subito il sapore dolce dell'estate: da una parte Elettra Lamborghini che lo scorso anno ci ha deliziato con la folle (e divertentissima) “Pistolero” e Lola Indigo, una ragazza spagnola classe 1992, del tutto sconosciuta in Italia ma di grande talento. È un personaggio interessantissimo perché era una ex ballerina di flamenco che ha poi accumulato diverse esperienze nei talent show spagnoli finite malissimo, salvata poi dal reggaeton, che lei mescola al pop in modo sapiente. Tra i motivi del suo successo c'è certamente la sua capacità di stare sul palco. Dall'unione di questi tre nomi nasce “Caramello”, un divertente reggaeton che parla di un'attrazione speciale, di un colpo di fulmine, tutta da ballare. Il brano è stato scritto da Federica Abbate e Davide Petrella, con musica e produzione di Zef.