Carmen Consoli torna con “Una domenica al mare”

L'inedito anticipa il nuovo atteso album "Volevo fare la rockstar" in uscita il 24 settembre

In tempo per festeggiare i suoi "25 anni mediamente isterici", Carmen Consoli non solo torna a esibirsi sul palco, ma svela anche l'uscita del nuovo e attesissimo album. «È tempo di ricostruire percorsi di musica e di vita con la speranza che la bellezza possa sempre essere musa ispiratrice e meta» aveva scritto sui social per ufficializzare il grande evento all'Arena di Verona lo scorso 25 agosto, dove ha trascorso la serata in musica con amici e colleghi che hanno condiviso «questo prezioso momento di rinascita».

Dopo "L'abitudine di tornare" (2015) e "Eco di sirene" (2018), l'album dal vivo dove ha raccolto alcuni dei suoi più grandi successi, ritorna al suo pubblico con in mano titolo, tracklist e cover del nuovo disco: "Volevo fare la rockstar" è il progetto di dieci inediti che uscirà il 24 settembre per Narciso/Polydor - Universal Music.

La cover del nuovo album La cover del disco La tracklist

Da venerdì 3 settembre possiamo già ascoltare su tutte le piattaforme digitali quello che consideriamo l'antipasto di un disco molto atteso da pubblico e critica: "Una domenica al mare" porta il marchio di fabbrica di Carmen, è un intreccio di immagini nitide che prendono forma tra chitarre, batterie e archi. C'è tanta Sicilia, c'è la preoccupazione per l'ambiente, ma anche un ricordo indirizzato al padre e il richiamo al suo presente insieme al figlio Carlo Giuseppe, che comparirà anche nel videoclip diretto da Attilio Cusani.

In programma c'è anche un tour nei teatri italiani, che partirà da Parma e attraverserà molte città del nostro Paese: Firenze, Pescara, Bari, Napoli, Milano e Catania per citarne alcune. I biglietti per tutte le date sono già disponibili sul sito ufficiale di Ticketone.

Le date del tour

29 ottobre - Assisi, Teatro Lyrick

4 novembre - Parma, Teatro Regio

5 novembre - Trento, Auditorium Santa Chiara

8 novembre - Firenze, Teatro Verdi

13 novembre - Pescara, Teatro Massimo

15 novembre - Bari, Teatro Petruzzelli

16 novembre - Napoli, Teatro Augusteo

20 novembre - Torino, Auditorium Lingotto Musica

22 novembre - Genova, Teatro Politeama Genovese

25 novembre - Milano, Teatro Degli Arcimboldi

26 novembre - Milano, Teatro Degli Arcimboldi

30 novembre - Cagliari, Teatro Lirico

10 dicembre - Senigallia (An) – Teatro La Fenice

11 dicembre - Padova – Gran Teatro Geox

15 dicembre - Catania – Teatro Metropolitan

16 dicembre - Catania – Teatro Metropolitan

17 dicembre - Palermo – Teatro Al Massimo

18 dicembre - Palermo – Teatro Al Massimo

26 dicembre - Roma – Auditorium Parco Della Musica

27 dicembre - Roma – Auditorium Parco Della Musica