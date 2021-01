“Cattive stelle”: il nuovo brano di Francesca Michielin feat. Vasco Brondi

22 Gennaio 2021 | 10:35 di Cecilia Esposito

"Cattive stelle" non è solo il nuovo brano di Francesca Michielin, ma anche un altro passo dentro quell'universo musicale che la cantautrice ha svelato col suo ultimo album "FEAT (stato di natura)", uscito lo scorso marzo. Un progetto che coinvolge alcuni degli artisti più interessanti della musica italiana del momento, da Carl Brave a Giorgio Poi, fino a Max Gazzé e Charlie Charles, per dare vita a una cordata di collaborazioni, tanto diverse tra loro quanto mai così vicine.

Questa canzone porta così avanti questa "comunità" di artisti uniti sotto un unico cielo di stelle della musica. Questa volta è il turno di Vasco Brondi - che fino al 2018 ha pubblicato con il nome Le luci della centrale elettrica - prendere parte alle collaborazioni con Francesca Michielin. Il nuovo singolo, infatti, è stato realizzato a quattro mani e racconta una storia d’amore che rappresenta una speranza, l’augurio dell’inizio di una nuova, promettente era, intessuto in un arrangiamento delicato e lineare.

«Arriviamo da un anno complesso, il 2021 lo voglio vivere un po’ come una rinascita. Una rinascita che inizia quasi in punta di piedi, consapevoli di vivere tempi difficili, sotto cattive stelle, ma con tanta voglia di musica. Questo brano è scarno e allo stesso tempo per me profondamente emotivo, un po’ per iniziare l’anno con una valigia leggera. Sono felice di iniziare questo nuovo viaggio con Vasco Brondi, perché da quando ci siamo visti la prima volta, circa 6 anni fa, ci siamo trovati subito e abbiamo coltivato negli anni l’idea di trovare il brano perfetto per lavorare assieme. Oltre a essere un amico, Vasco è un cantautore che apprezzo da sempre per la sua profonda sensibilità», ha commentato la cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin.

Il progetto di "FEAT" proseguirà ancora con l’attesissima collaborazione con Fedez, che sarà con Francesca Michielin sul palco del Festival di Sanremo 2021 con  “Chiamami per nome”.