“Celestial” di Ed Sheeran è la colonna sonora dei Pokémon

Non sono solo dei piccoli e teneri mostriciattoli creati per un videogioco giapponese: i Pokémon sono un fenomeno culturale che da oltre 25 anni conquista milioni di persone nel mondo. Ed Sheeran è uno dei più grandi fan di questi personaggi, diventati poi protagonisti di cartoni animati, prodotti di ogni natura e carte collezionabili: «Ho cominciato a prendere le carte dei Pokémon a 7 anni» racconta. «Poi li guardavo in tv e registravo ogni episodio in videocassetta».

Il musicista non ha mai nascosto di aver arredato casa a tema Pokémon e comprato decine di pupazzi: per questo è stato chiamato dall’azienda giapponese per visitare il luogo dove tutto questo mondo è stato pensato e creato. «Scherzando, un giorno dissi loro che avrei voluto scrivere una canzone per i Pokémon» ha detto «ma non pensavo che mi avrebbero preso sul serio». E invece per l’uscita dell’ultimo (doppio) videogioco per Nintendo Switch, “Pokémon Scarlatto” e “Pokémon Violetto”, l’artista inglese ha scritto “Celestial”, singolo che è diventato la colonna sonora dei titoli di coda.

Il brano nei primi tre giorni dal lancio ha venduto oltre 10 milioni di copie, ma è un fenomeno non solo per i fan del gioco Nintendo: oggi in Italia è la canzone più popolare nelle radio e su Spotify è stata ascoltata più di 64 milioni di volte. Il videoclip è stato realizzato con alcuni artisti che lavorano a Pokémon: hanno trasformato Ed in un protagonista del cartone (altrimenti detto “anime”). «Quando ero piccolo è stata la mia fuga in un mondo di fantasia sconfinato» dice «e ora la vivo con la nostalgia di chi vuole sentirsi bambino».