Cesare Cremonini: il nuovo singolo “Colibrì”, nato «Immaginando la bellezza e la libertà»

L'inedito anticipa il nuovo album "La ragazza del futuro" e il tour negli stadi nel 2022 Giulia Ciavarelli







Pronti…via! Cesare Cremonini inaugura il suo nuovo viaggio musicale con un singolo, disponibile da mercoledì 1 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Dopo aver incuriosito i fan con numerosi indizi e scatti fotografici pubblicati sui social, finalmente è il momento di ascoltare "Colibrì", il primo pezzo di un progetto ben più ampio, «una storia di sentimenti smarriti» in arrivo il prossimo anno: "La ragazza del futuro" è il titolo del settimo album in studio di Cremonini previsto per il 22 febbraio 2022.

«La fine di questa storia coincide con l’inizio della mia nuova musica. Le canzoni che stanno per arrivare la raccontano. Vorrei farvi volare. Sono davvero felice» si legge tra le prime righe scritte da Cesare in occasione dell'inizio di questa nuova avventura.

"Colibrì" conferma nuovamente la libertà artistica e la qualità della musica di Cesare: frutto della storica collaborazione con Davide Petrella, il testo riconduce a una scrittura profondamente cantautorale ed è "cucito" su una musica melodica dalle sonorità pop più moderne. La canzone è stata registrata tra Bologna, Los Angeles e Londra; gli archi sono stati arrangiati da Nick Ingman e impreziositi dall’intervento di Davide Rossi.

"Colibrì": le dichiarazioni

Da dove arriva la scelta del colibrì? In molte culture rappresenta l’amore per la vita, il coraggio e la perseveranza, nel brano accompagna la voce di Cesare creando versi che descrivono una ragazza, simbolo di ritrovata purezza, intenta a raggiungere una metropoli del presente guidata dal suo volo.

«Il brano parla dell’avversarsi di una profezia: per me, è un’opera di fantascienza più che una canzone sull’attualità, un’esperienza musicale legata all’intero album, più che una semplice hit. Si esprime con un linguaggio garbato e immaginifico perché è nella gentilezza della poesia che individuo la mia idea di futuro. Per questo motivo ho scelto “Colibrì” come porta di entrata del nuovo progetto. La mia prima pagina di un viaggio nel domani che comincia oggi» racconta il cantautore.

«Nella canzone non spiego quel che è accaduto come farebbe un cronista, ma ciò che ho avvertito come imminente. Interpreto il sentimento che ci vede tutti in attesa di qualcosa, di un colpo di reni della fortuna. Il mistero della creazione per me sacro e inspiegabile è l’unica risposta che si possa dare allo strapotere delle macchine e della tecnologia. Durante i mesi peggiori della pandemia ho sentito in modo profondo che la musica oggi ha un ruolo molto preciso e più importante».

«"Colibrì” è proprio nata nel momento in cui ho iniziato a immaginare la bellezza e la libertà».

Cosa sappiamo del nuovo album?

"Colibrì" è la porta d'ingresso all'atteso progetto discografico in uscita il 22 febbraio 2022: "La ragazza del futuro" è la settima opera di inediti che segue a "Possibili scenari" pubblicato nel 2017.

«L’album è diventato uno scrigno di idee, un viaggio di ricerca. Al centro del quadro questa ragazza nata dalla natura, vergine di cattiveria, pura, che raccoglieva al mio posto ogni rumore, una presenza reale, una stella polare. Era stata generata nel buio profondo, dopo una grande nevicata, come l’ultima e l’unica speranza» scrive l'artista sui social.

«L’immagine della copertina de "La ragazza del futuro" rappresenta per me un nuovo concetto dell’uomo e della natura. È nella fanciullezza, nella capacità dei più giovani di vedere un nuovo mondo, nella purezza dei sentimenti espressi nella natura, che ho trovato l’ispirazione per tutto il nuovo progetto».

Le date del "Cremonini Stadi 2022"

9 giugno - Lignano, Stadio Teghil (data zero)

13 giugno - Milano, Stadio San Siro

15 giugno - Torino, Stadio Olimpico

18 giugno - Padova, Stadio Euganeo

22 giugno - Firenze, Stadio Artemio Franchi

25 giugno - Bari, Stadio Arena Della Vittoria

28 giugno - Roma, Stadio Olimpico

2 luglio - Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari