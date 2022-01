Cesare Cremonini: il nuovo singolo è “La ragazza del futuro”

Tra i super ospiti di Sanremo 2022, il cantautore pubblica il manifesto dell'omonimo album in uscita il 25 febbraio Giulia Ciavarelli







Quasi cinque minuti di un sound irresistibile, “La ragazza del futuro” è il cuore pulsante di un progetto che sa di libertà: Cesare Cremonini è un perfetto traghettatore di sentimenti che, a piccoli passi, ci sta accompagnando alla scoperta del suo quinto album in uscita il 25 febbraio.

Il futuro è la chiave di lettura di questi primi inediti: dopo la straordinaria delicatezza di “Colibrì”, mercoledì 19 gennaio arriva, in radio e su tutte le piattaforme digitali, un nuovo brano nel quale «Canto un futuro che avverto pervaso di femminilità, sensualità, coraggio, libertà, ma che sento in qualche modo anche di voler proteggere con tutte le mie forze».

Con “La ragazza del futuro” assistiamo a un dialogo sognante e immaginifico tra Cesare e il futuro, tra il suo tempo e quello delle nuove generazioni, interpretato da una ragazza giovane e suadente, verso la quale, sembra provare una forte aspettativa, ma anche di protezione e tenerezza.

Il cantautore bolognese sceglie di scrivere nuovamente con Davide Petrella, mentre alla produzione si affianca al musicista e produttore Alessandro Magnanini; ad arricchire le sonorità dal sapore anni Settanta c’è Steve Jordan, l'attuale batterista dei Rolling Stones dopo la scomparsa di Charlie Watts.

«Il testo si immerge in una riflessione profonda e inedita sul ruolo delle nuove generazioni nella nostra società, sul bisogno dell’uomo di illusioni organizzate, sulla voracità della nostra società che divora queste illusioni trasformandole in slogan di comunicazione» spiega Cesare.

«Ci invita a vivere il presente ballando sulle sue rovine, amando liberamente, lasciandosi alle spalle le paure del nostro tempo per andare verso ogni emozione possibile. Non abbiamo più nulla da perdere in questo senso».

Prima di vederlo esibirsi negli stadi italiani, c’è un altro appuntamento molto atteso da tutti i fan: la prima volta di Cesare Cremonini sul palco dell’Ariston. Infatti, il cantautore è tra i super ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo e realizzerà una performance speciale per celebrare i suoi vent’anni di carriera.