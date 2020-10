“C’hai ragione tu”: il nuovo singolo di Emma Marrone e Gianni Bismark

Il pop grintoso incontra il rap di borgata in un brano inedito e inaspettato, per eterni sognatori

02 Ottobre 2020 | 10:20 di Cecilia Esposito

«Gianni mi ha contattata su Instagram e mi ha scritto che appena sarebbe diventato più “grosso” mi avrebbe chiesto un feat. Io gli ho risposto che con me non funziona così, perché conta la canzone» con queste parole Emma Marrone ha raccontato come è nata "C'hai ragione tu", il suo nuovo singolo scritto con il rapper di Garbatella Gianni Bismark. Una collaborazione stretta quasi per caso, come quelle idee un po' pazze tra amici al bar che raramente si concretizzano. Ma questa volta la storia è andata diversamente, complici una cena e tre artisti: «Appena siamo usciti dal lockdown» racconta sempre Emma «ho organizzato una cena in giardino e mi sono ritrovata con Gianni e Franco 126 a scrivere questo pezzo fino a notte fonda. Questa è la storia, ci siamo incontrati e abbiamo fatto musica insieme. Siamo dei sognatori e ci vogliamo bene».

"C'hai ragione tu" è un dialogo all'ultimo colpo tra due amanti, nostalgici come la Roma che li incornicia e che forse è ormai solo un ricordo per pochi sognatori. E se per Emma questo singolo è l'ennesima prova della sua virata verso una nuova linea artistica con artisti fuori dai "canoni pop" (vedi collaborazioni con Calcutta, Franco 126, Germanò e Frenetik&Orang3), per Gianni Bismark è l'asso nella manica prima di calare il suo nuovo album "Nati diversi: Ultima cena".

In uscita il 9 ottobre, si tratta di una nuova edizione dell'album "Nati diversi" pubblicato lo scorso marzo, e conterrà anche il precedente singolo "Sempre in tuta" prodotto da Sick Luke.