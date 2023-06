Charlie Charles con Ghali, thasup e Fabri Fibra per “Obladi Oblada”: un incontro geniale

Dal 16 giugno un brano originalissimo dal talento che ha forgiato la musica urban in Italia Alessandro Alicandri







Charlie Charles ha contribuito molto negli ultimi 10 anni a forgiare l'identità della musica urban in Italia. Lavora ancora tanto come produttore mietendo ascolti e successi, ma questa volta è in primissima linea per il brano "Obladi Oblada", chiarissima citazione a “Ob-La-Di, Ob-La-Da” dei Beatles, prendendo spunto anche dal famoso scatto in Abbey Road dei Fab Four per la copertina del brano. Anche qui sono in quattro: con Charlie Charles c'è Ghali, thasup e Fabri Fibra. Nel 2019 sempre con Fabri Fibra, ma con la presenza di Mahmood e Sfera Ebbasta (il quarto nome era Dardust alla produzione), hanno dato vita a "Calipso", un brano che conquistato quell'estate con quattro dischi di platino.

Oggi Charlie Charles torna dopo molto tempo e una presenza piuttosto misurata in questi anni difficili, con tanti pezzi da novanta per un brano che, esattamente come “Calipso”, è difficile collocare in un solo genere. Il produttore sperimenta nei suoni abbracciando però le identità dei singoli artisti che il brano lo scrivono (con una marea di trovate geniali) e lo cantano. "Obladi Oblada" parla di chi vive o ha vissuto nel ghetto, tirato da due corde: quella che ti ci vorrebbe infelice dentro e quella che ti vorrebbe infelice fuori. Tra nostalgia, ricordi, sogni pronti a essere infranti e sfiducia nel prossimo, gli artisti raccontano la faccia brutta del mondo che ci aspetta da adulti, in contrasto a quel "ghetto magico" che assomiglia molto, se non del tutto, a una storia d'amore. Il ghetto è però una culla invisibile che con l'età adulta, comunque vada la tua vita, non è più in grado di proteggerti.

Insomma: "Obladi Oblada" è un brano ricolmo di idee, fuori dai trend e proprio per questo speciale.