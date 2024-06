Che estate sarebbe senza i Boomdabash?

Abbiamo incontrato la band salentina sul set del video di "Love U / Hate U" Giulia Ciavarelli







Non può esserci un’estate senza... una canzone dei Boomdabash! La band salentina non sbaglia un colpo, e dopo le collaborazioni degli ultimi anni torna nella sua formazione classica per una delle papabili hit dell’estate 2024. Li raggiungiamo alle porte di Milano sul set del videoclip di “Love U / Hate U”:

«È un brano diverso dagli altri, e il pubblico se n’è accorto subito» ci dicono mentre terminano l’ultimo ciak di una lunga giornata di riprese. «Nasce dalla voglia di fare una ricerca nuova nella produzione e nel testo. È una canzone che ci carica, le siamo già molto affezionati» aggiungono. A non cambiare, però, sono gli ingredienti sonori dei Boomdabash, quelli che riescono a conquistarci dopo pochissimi ascolti: «Il sound richiama le hit dance degli Anni 90, ma non mancano i generi che ci contraddistinguono come il reggae e il dancehall giamaicano».

La band è già partita con un tour che la terrà impegnata nei prossimi mesi: «Siamo reduci dal primo “sold out”, è stato bello rivedere il pubblico. Le date sono in continuo aggiornamento, vi aspettiamo perché ci sarà da ballare!».