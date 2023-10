“Che t’o dico a fa”: Angelina Mango e il suo nuovo singolo ricco di fascino

Presentato domenica 1 ottobre ad "Amici", in radio e in streaming dal 6 Alessandro Alicandri







Nella puntata del 1° ottobre di "Amici", Angelina Mango ha presentato il suo nuovo singolo “Che t’o dico a fa'”, brano che segue il successo travolgente di “Ci pensiamo domani” (che ha da poco superato i 40 milioni di ascolti su Spotify) e che arriva alla vigilia del suoi tour nei club italiani, in una situazione di quasi totale sold out. Da qui si riparte con una canzone, in uscita ufficiale il 6 ottobre, che è piuttosto sorprendente.

In questo brano dalle sonorità particolari che potremmo definire “urban folk”, condensa due istinti, quello di permanenza alle radici (anche se le sue non sono campane) a quello di fuga, trascinata via da quello che potrebbe essere un amore sentimentale ma che potrebbe essere anche un amore per la musica. “Che t’o dico a fa'” è sinonimo di “Non ti devo spiegare niente” proprio perché certe emozioni, al di là del significato che ognuno poi applicherà a questo brano, non hanno bisogno di essere raccontate. Sono solo da vivere.

Quell'atteggiamento vigoroso e solare ormai cifra stilistica di Angelina qui sembra arrivare a uno step successivo. Con il suo incedere conturbante, i riferimenti in dialetto napoletano che da tempo ha adottato come cifra stilistica, la stessa volontà di renderlo fin dalla prima esibizione un brano coreografato, esalta le caratteristiche di un brano spiazzante.

Voglia di vivere Tour - Le date