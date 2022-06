“Cherie” è la nuova canzone dell’estate di Raf

Dopo l'avventura con Umberto Tozzi, il cantante torna a sette anni dall'ultimo disco con un brano inedito, che invita alla spensieratezza estiva per ricaricarci Raf Cecilia Uzzo







Mancava da sette anni Raf, che dopo l’ultimo album di inediti "Sono io" (2015), torna sulla scena musicale con "Cherie". Il nuovo singolo per l’estate 2022 è in rotazione radiofonica da venerdì 24 giugno (per Ada Music – Warner). Suona come un tentativo musicale di distrarre il pubblico dal periodo storico piuttosto amaro: un’infusione di energia che, attraverso un groove di basso trascinante, trasporta la mente (e il cuore) degli ascoltatori in una dimensione di evasione leggera, pensata proprio per ricaricarsi al meglio.

«Voglia di perderci, cherie, mi amor, la notte d’estate, si accende quando ridi, my sweet sweet love, hai voglia di ballare, ballare tutta la notte…» canta, per ritrovare un po’ di serenità, dal momento che il futuro rimane quantomai incerto: «....in questi anni complicati, il futuro, non illude, si presenta a piedi nudi e mani vuote, ma noi lo accoglieremo senza dubbi e paure senza chiederci domani come sarà».

Una sonorità coinvolgente perfetta per ballare in estate, che Raf ha composto proprio come riflessione e reazione all’attualità. «Ci troviamo a dover affrontare drammi e calamità epocali come il cambiamento del clima, l’inquinamento ambientale, guerre, disinformazione, fake news, carestie, pandemie, con la netta sensazione che il mondo non sia pronto e che non ci siano strumenti risolutivi – spiega infatti l’artista – Intanto è arrivata l’estate con la sua leggerezza e quei momenti di sana evasione, si balla almeno per una notte intera senza pensare al domani».

I fan sperano che possa essere indizio di un nuovo album in arrivo. Quello che è certo che l’artista pugliese, al secolo Raffaele Riefoli, presenterà il brano dal vivo, per la prima volta, il 25 giugno sul palco di Tim Summer Hits, da Piazza del Popolo a Roma.