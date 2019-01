Chi è Ava Max? Vi presentiamo la cantante di Sweet but Psycho

18 Gennaio 2019 | 17:28 di Giulia Ciavarelli

Nel 2009 usciva Just Dance, il grande successo che trasformò Lady Gaga in una star della musica mondiale. Esattamente dieci anni dopo, ecco che arriva la possibile erede: Ava Max, la cantante che negli ultimi tempi con il singolo Sweet but Psycho sta trionfando nelle classifiche radiofoniche. La hit da 250 milioni di streaming raggiunge per la terza settimana consecutiva la prima posizione in Inghilterra e in altri quattordici paesi.

Il pop vibrante di Ava è arrivato anche in Italia: il brano, prodotto dal canadese Cirkut, sta scalando le classifiche radiofoniche e si è posizionato nella Top30 di Spotify e Apple Music.

LA STORIA DI AVA MAX

Figlia di immigrati albanesi, la ventiquattrenne Amanda Ava Koci – in arte Ava Max – è nata in Wisconsin e cresciuta in Virginia. Con un talento ereditato dalla madre cantante di Opera lirica, Ava ha iniziato sin da bambina ad affinare le doti canore partecipando a competizioni e concorsi del settore.

Arriva presto il momento del trasferimento in America da un’Albania dilaniata dalla guerra: «I miei genitori sono arrivati negli Stati Uniti senza soldi e non parlando la lingua. È stato molto difficile per loro e ricordo di averli visti lottare e lavorare duramente» ha dichiarato la giovane artista. Successivamente Ava raggiunge Los Angeles tenta di trasformare la sua passione musicale in qualcosa di concreto e duraturo.

Tra le sue principali ispirazioni musicali ci sono Céline Dion, Whitney Houston e Mariah Carey.

IL SUCCESSO DI SWEET BUT PSYCHO

Ava Max è comparsa nelle classifiche radiofoniche nel 2018 con due collaborazioni prestigiose: la ritroviamo nel brano Let It Be me con David Guetta e più recentemente insieme a Jason Derulo e Vice nella hit Make Up.

Ava segue contemporaneamente la strada da solista giocandosi tre singoli nel giro di pochi mesi: My Way, Slippin con Gashi e l’ultimo, il più fortunato. Tra streaming, visualizzazioni e classifiche, Sweet but Psycho sta attraversando il mondo e l’ha consacrata come una delle nuove star del pop moderno. Scritta insieme a Madison Love, la hit è stata prodotta da Cirkut, noto per successi come Wrecking Ball di Miley Cyrus e Starboy di Weeknd. «Non ho mai lavorato con nessuno di talentuoso come lui. È una persona molto dolce e umile» racconta l'artista.



Nel brano, Ava descrive una ragazza a primo impatto gentile e carina ma che in realtà nasconde un lato decisamente oscuro. «Lei si sente psicopatica ma non lo è. Penso che sia giusto mostrare tutti i nostri lati e non essere giudicati, soprattutto in una relazione: per questo in realtà lei è una ragazza forte, indipendente e schietta» puntualizza Ava durante un'intervista. Il video musicale va di pari passo con questo tema: nella clip l'artista vestita da sposa avvelena il suo fidanzato all’interno di un palazzo dalle atmosfere inquietanti.