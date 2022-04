“Chimica” è il nuovo singolo di Cesare Cremonini

«È una di quelle canzoni pop che proviene dall'inconscio»: da venerdì 22 aprile arriva il terzo estratto da "La ragazza del futuro" Cesare Cremonini Credit: © Diego Zabeo Giulia Ciavarelli







«"Chimica” ci accompagnerà verso il primo grande boato dei concerti negli stadi» scrive Cesare Cremonini sui social, che riempie ogni giorno di pensieri, esperienze, canzoni e tanti ricordi. Ci avviciniamo ai grandi live estivi con un nuovo singolo dal ritmo ipnotico, terzo estratto dall'ultimo disco "La ragazza del futuro". Dopo l'omonima canzone e la fortunata "Colibrì", "Chimica" è il brano che ascoltiamo in radio da venerdì 22 aprile.

Più di cinque minuti di canzone dove la voce di Cesare si fa spazio tra atmosfere Anni 80, riff di basso funky e un pizzico di elettronica che si insinua nelle sue lunghe parti strumentali. «Questo è uno strano vortice fatto di ricordi, sogni e immagini sedimentate dentro di noi, che la musica e il ritmo hanno il potere di risvegliare» commenta.

«Un pizzico di malizia rende il testo, apparentemente diretto ed esplicito, un abito dai veli vaporosi che lascia intravedere la pelle nuda, le forme sensuali, il desiderio erotico senza mai mostrarlo del tutto. Proprio come nei sogni, tutto in “Chimica” è surreale e le regole non esistono» racconta il cantautore bolognese.

«Sarà il tour dei sogni» confessa Cesare mentre è in studio al lavoro sul mega show che lo aspetta negli stadi italiani «Il vero potere della musica live, è questo: abbatte i pregiudizi, le convenzioni, le differenze superflue, per fare vivere ai presenti una parentesi di gloria dello spirito» conclude.

Alcune date sold out, di altre sono rimasti pochissimi posti: manca sempre meno al "Cremonini stadi 2022", il tour dei concerti in previsione per giugno e luglio che culminerà nel gran finale all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Le date del tour

9 giugno - Lignano, Stadio Teghil (data zero)

13 giugno - Milano, Stadio San Siro (sold out)

15 giugno - Torino, Stadio Olimpico

18 giugno - Padova, Stadio Euganeo

22 giugno - Firenze, Stadio Artemio Franchi

25 giugno - Bari, Stadio Arena Della Vittoria (sold out)

28 giugno - Roma, Stadio Olimpico

2 luglio - Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari