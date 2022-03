Cimini, il nuovo singolo “Limone”

Tra aspettative deluse e nostalgia, un nuovo brano insieme leggero e amaro Cimini Credit: © Stefano Bazzano Redazione Sorrisi







Dopo “Pubblicità”, l'album pubblicato nel 2021, Cimini torna dall'11 marzo con un nuovo singolo dal titolo “Limone”. Il brano, pubblicato per Garrincha Dischi, si avvale della produzione di Alessandro Cianci (Mecna) e vede la collaborazione di Jacopo Ettorre, autore tra gli altri per Annalisa, Gaia, Elettra Lamborghini, Max Pezzali e Jake La Furia.

Un brano leggero che lascia però un po' di amaro in bocca, il cantautore calabrese di stanza a Bologna racconta un bacio appassionato condito di nostalgia e di aspettative deluse. «La morale di questa canzone» racconta lo stesso Cimini «La dico nella prima frase: “Credevo fosse amore e invece era un limone”. È un mood che mi accompagna da sempre nei miei brani, ovvero le aspettative della vita che vengono in qualche modo tradite. Insomma, mai una gioia. È una storia di provincia, con due protagonisti che si incontrano quasi per caso. Poi nella solitudine alcolica scappa un bacio e chissà se questo amore “forzato” regalerà un futuro».