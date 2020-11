Claudio Baglioni: il nuovo singolo è “Io non sono lì”

06 Novembre 2020 | 10:23 di Giulia Ciavarelli

Da venerdì 6 novembre su tutte le piattaforme digitali arriva Io non sono lì, il primo mattone del nuovo album di Claudio Baglioni, che vede la luce dopo la colonna sonora dell'omonimo film di Gabriele Muccino "Gli anni più belli".

Il brano è estratto da "In questa storia, che è la mia" (in uscita il 4 dicembre), un “concept” composto da 14 brani, un'ouverture, 4 interludi piano e voce, un finale che disegna la parabola dell’amore, sia personale che universale. «È un album ideato e composto come una volta: vero, sincero, fatto a mano e interamente suonato. È un progetto al quale ho dedicato tutto me stesso, a partire dalla scrittura, strutturata come non accadeva da tempo, su linee melodiche e processi armonici che la musica popolare, sembra offrire sempre meno» ha dichiarato.





L'inedito che si inserisce all'interno di questo nuovo progetto è una ballad intensa e sostenuta, ispirata e velata di nostalgia, che indaga pensieri, emozioni, delusioni e speranze. Racconta della distanza di una coppia che vive un distacco provvisorio.



Lei è lontana e lui immagina il trascorrere delle sue giornate nella semplicità dei gesti di una quotidianità che solo l’amore sapeva, o saprà, rendere straordinaria: dalla mattina quando si sveglia ed esce per andare a lavorare, ai rari momenti dedicati a se stessa, fino a quelle serate nelle quali il peso della giornata è tale da avere ragione di qualunque altra cosa.

Claudio Baglioni tornerà sulle scene live nel 2021 con lo spettacolo “Dodici note”, in cui la musica e le parole del cantante e compositore italiano si fondono in una dimensione live di pop-rock sinfonico che unisce grande orchestra classica, coro lirico, big band e voci moderne. Lo spettacolo partirà dalle Terme di Caracalla di Roma, dal 4 al 18 giugno 2021: 12 serate con l’orchestra sinfonica, il coro lirico, il suo gruppo di solisti e coristi.

LE 5 VERSIONI DELL'ALBUM

- CD singolo (14 canzoni inedite)

- 2CD Deluxe (14 canzoni inedite, foto esclusive e 4 brani in versione acustica)

- 2LP 180gr black (14 canzoni inedite)

- 2LP 180gr black - Deluxe (14 canzoni inedite, foto esclusive e 2 brani in versione acustica)

- 2LP 180gr black - Deluxe *Esclusiva Amazon* (14 canzoni inedite, foto esclusive, 2 brani in versione acustica e FOTO autografata)