“Cocktail d’amore” di Mahmood: un esperimento incantevole

Dal 3 novembre, il nuovo brano ricco di innovazione e realizzato con Dardust Alessandro Alicandri







Il brano pubblicato da Mahmood il 3 novembre è anomalo sotto ogni punto di vista. Non è un caso ma un intento che porta l'artista in maniera ancora più esplicita verso la sperimentazione, in un brano intenso e di rottura rispetto alle proposte mainstream alle quali siamo abituati, aiutato dalle sapienti mani di Dardust, con il quale hanno già scritto con lui alcune pagine importanti di una recente storia della musica pop capace di stravolgere le regole e ridisegnarle con successo.

La copertina, realizzata da Frederik Heyman, coinvolto di recente nella realizzazione dei visual dell'ultimo tour di Beyoncé, ha immaginato l'artista sopra un drago che è anche unicorno, meccanico ma anche fantasy. Questa descrizione estetica racconta in modo i contenuti di un brano introspettivo che parla di dolore reale, rapporti virtuali e il desiderio di godere non tanto dell'amore, ma del sogno d'amore.

La voce di Mahmood è liquida, sospesa, in un incedere che racconta tutte le emozioni senza concentrarsi sui fatti, raccontando il tormento di chi non ha ancora quel che vuole ma lo desidera lo stesso, forse perché non conosce (o non vuole conoscere) la formula esatta della sua piena serenità.