Coez: il video del nuovo singolo “Occhi rossi”

Da venerdì 25 febbraio in radio, il brano è contenuto nell'ultimo album "Volare" Giulia Ciavarelli







"Occhi rossi" ha già collezionato milioni di stream e ora possiamo ascoltarla anche in radio da venerdì 25 febbraio: è Coez a comunicarlo sui social, annunciando anche l'uscita del videoclip ufficiale. Il brano è contenuto nell'album certificato d'oro "Volare", pubblicato al termine del 2021: «Dopo anni di canzoni pop volevo tornare a parlare anche a chi mi segue da sempre, lo zoccolo duro, ricordando che non ho smesso di fare rap» aveva commentato l'artista a Sorrisi.

Il singolo è tra i più intimi e sinceri dell'album: la dolce melodia culla l'ascoltatore e si accompagna a un testo in cui l'artista si rivolge a tutti coloro che hanno concluso una relazione d'amore, ma provano un sincero affetto per la persona che l'ha affiancanti, «sembri l'unica sveglia al mondo ma non sei da sola, però sei la sola per me» canta.

Il brano anticipa il tanto atteso inizio del "Volare tour", più volte rimandato: «La voglia di suonare è davvero tanta e questa volta sembra davvero che stia per ripartire la musica live nei club. Spero con tutto il cuore che sia la volta buona e credetemi se vi dico che questi spostamenti pesano a voi tanto quanto pesano a me» comunica Coez sui social.

E quindi via libera ai concerti nei mesi di aprile e maggio, molti già sold out: si parte da Brescia per poi suonare a Milano, Roncade, Padova, Roma, Napoli e tante altre città italiane. I biglietti già acquistati rimangono validi.

Le date del tour

2 aprile - LattePiù, Brescia /sold out

4 aprile - Magazzini Generali - Milano /sold out

7 aprile - Alcatraz, Milano

13 aprile - New Age, Roncade (TV) /sold out

14 aprile - Gran Teatro Morato, Brescia

15 aprile - Gran Teatro Geox, Padova

19 aprile - Planet Roma, Roma /sold out

20 aprile - Atlantico, Roma /sold out

21 aprile - Atlantico, Roma

24 aprile - Duel Beat, Napoli /sold out

28 aprile - Demodè, Modugno (BA) /sold out

29 aprile - Industrie Musicali, Maglie (LE)

3 maggio - Bronson Club, Ravenna /sold out

5 maggio - The Cage, Livorno /sold out

7 maggio- Viper, Firenze /sold out

8 maggio - Tuscany Hall, Firenze

10 maggio - Estragon, Bologna

12 maggio - Campus Music Industry, Parma /sold out

14 maggio - Teatro Concordia, Torino

15 maggio - Hiroshima Mon Amour, Torino /sold out