Coez torna con il singolo “Come nelle canzoni”

A due anni da "È sempre bello", il cantautore pubblica un nuovo brano disponibile da venerdì 5 novembre

Ci eravamo fermati a una carrellata di hit provenienti dall'ultimo "È così bello", il quinto album pubblicato nel 2019, al quale sono seguite una serie di collaborazioni sperimentali con colleghi e amici: venerdì 5 novembre è la data che segna il ritorno discografico di Coez con la pubblicazione del nuovo singolo "Come nelle canzoni".

«Dentro ci troverete un pezzo della mia vita e probabilmente, come spesso accade, anche della vostra»: è forse questo il segreto del repertorio dell'artista, che imprime il suo marchio di fabbrica anche a questa nuova produzione, tra un mix di sonorità rap-pop e una scrittura inconfondibile che riempie di sensazioni e stati d'animo condivisi dal suo pubblico.

"Come nelle canzoni" è un brano intenso, onesto e senza filtri: parla di una storia d'amore, di quelle durature e intense, che poi finiscono, lasciandoci spiazzati ma pieni di sensazioni e ricordi della persona amata («Mi leggevi dentro come nessuno»).

«Con te ho imparato il termine mancarsi…però t’ho amato sempre te lo giuro» canta Coez in una dedica a quella che è stata la propria metà, a cui si è dato tutto e con cui si sono condivisi momenti impressi nella mente.

Prima del nuovo singolo ufficiale, il cantautore ha sperimentato vari approcci musicali in due canzoni, dimostrando di saper padroneggiare diversi stili e generi: infatti, lo abbiamo ascoltato in “Wu-Tang”, dove riaffiora il culto per la musica underground, e “Flow Easy”, una dedica romantica dal sound elettronico e ritmo rap.