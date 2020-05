Colapesce e Dimartino: “Luna araba” è il nuovo singolo con Carmen Consoli

«Abbiamo pensato che far viaggiare la musica in un momento in cui siamo tutti fermi avrebbe avuto un valore simbolico»: il brano è tratto dal nuovo album di prossima uscita dei due cantautori siciliani

08 Maggio 2020 | 10:28 di Giulia Ciavarelli

Lorenzo e Antonio, in arte Colapesce e Dimartino, avevano annunciato nel mese di dicembre l'inizio di una nuova storia musicale: le strade dei due cantautori, entrambi al traguardo dei dieci anni di carriera, si sono incrociate per dar vita a un progetto molto speciale composto da un disco di inediti realizzato a quattro mani e un tour evento nei teatri italiani, posticipato a dopo l'estate a causa dell'emergenza sanitaria



Dopo “L’ultimo giorno”, “Adolescenza nera” e “Rosa e Olindo”, venerdì 8 maggio esce "Luna araba", il singolo tratto dal loro album di inediti di prossima uscita “I Mortali” (42 Records/Sony Music).

Il brano vede comporsi un trio d'eccezione con la partecipazione straordinaria di Carmen Consoli che si unisce a due dei cantautori più apprezzati della nuova generazione in una traccia che è un tuffo nel mare, nei colori e nelle suggestioni della Sicilia. Un brano che profuma d'estate, un acquarello rock dove le voci dei tre artisti s’intrecciano tra Normanni, lune arabe e le influenze spagnole di Ortigia.

«Abbiamo pensato che far viaggiare la musica in un momento in cui siamo tutti fermi avrebbe avuto un valore simbolico. Il brano è strutturato come un affresco di Bosch (siculo), una carrellata di immagini singole insieme danno una visione globale di un’isola che ha sempre accolto, nutrito, divorato e sputato fuori i suoi popoli, anche noi tre» scrive Colapesce sui social.

Anche Dimartino commenta la scelta di pubblicare "Luna araba" proprio in questo momento: «Avevamo immaginato diverso il giorno dell’uscita di questo pezzo. Un tour, un giro per i negozi di dischi e altri progetti che avevamo con Lorenzo. Però ci piaceva l’idea di non fermare la musica, lasciarla fluire, non rimandarla al momento migliore. Speriamo possa piacervi, questa è “luna araba” con Carmen Consoli. I dipinti sono di Tommaso Buldini».