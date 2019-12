Colombre è tornato col nuovo singolo “Non Ti Prendo La Mano”

Dopo un lungo silenzio e un tour come chitarrista di Calcutta, il cantautore indie torna a farsi sentire con un nuovo brano d'amore che non vi aspettate

13 Dicembre 2019 | 11:07 di Cecilia Esposito

Bentornato Colombre! A distanza di quasi tre anni da "Pulviscolo" (2017), l'album di debutto come solista, il cantautore marchigiano, per gli amici Giovanni, torna oggi con un nuovo singolo. Si chiama "Non Ti Prendo la Mano" (Bomba Dischi) ed è una piccola gemma di cantautorato indie della miglior scuola italiana, di cui Colombre è tra i primi della classe.

Tra sonorità che fluttuano su accenni psichedelici e richiami retrò, ci racconta una bella storia d'amore: quella con noi stessi, nata quando capiamo che ci vogliamo talmente bene da non aver più paura di perdere una persona che non ci ama abbastanza. In fondo, per Dino Buzzati il Colombre non era altro che un feroce squalo che rappresentava la paura che possiamo sconfiggere solo se lo affrontiamo.