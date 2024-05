Coma_Cose: «Perché abbiamo raccontato la Malavita»

Il duo abbraccia un nuovo stile in un singolo già fortissimo nelle radio Camilla Adami Lami







Dalla nascita del duo nel 2016 alle partecipazioni a Sanremo nel 2021 e nel 2023, i Coma_Cose sono stati in grado di farsi riconoscere e amare portando in giro per l’Italia la propria musica fino al loro “Un meraviglioso modo di salvarsi tour”, terminato lo scorso settembre. E ora sono tornati nelle radio con “Malavita”, brano prodotto da Merk & Kremont che esplora sonorità inedite per la band, confermando la loro capacità di spaziare tra i generi.

Come nasce “Malavita”?

Fausto: «È nata dalla voglia di esplorare territori nuovi, perché nell’ultimo anno ci è sembrato di ripeterci, pescare sempre dalle stesse acque. Ci siamo sempre ripromessi di usare la musica come mezzo per divertirci e restare sempre sulla stessa strada non ce lo avrebbe permesso. Ci piace mischiare generi e stili, per questo è nato un brano con sonorità così diverse dal solito. Per quanto avessimo quest’idea da tempo è stato solo grazie all’incontro con Merk & Kremont che ha potuto prendere forma».

Com’è stato confrontarsi con altri artisti in produzione e narrazione?

Fausto: «Il nostro progetto ha sempre raccontato una certa intimità ed è forse il motivo per cui finora raramente abbiamo collaborato anche sul testo. In questo caso sentivamo la necessità di abbracciare un nuovo mondo, metterci in gioco, lavorare e sperimentare in modo diverso».

Quest’anno avete realizzato anche diversi featuring.

Fausto: «Ogni volta è una sfida, ma è bello poter collaborare con artisti che stimiamo anche a livello umano».

California: «Per noi, essendo in due, è sempre difficile incastrarsi in brani altrui, ma entrare nella storia di qualcun altro ti permette di farlo in maniera più leggera, valorizzando più punti di vista. Ci siamo divertiti, è sempre emozionante collaborare e cimentarsi in nuovi progetti lontani dalla propria comfort zone».

Come mai la scelta di non fare live quest’anno?

California: «Vogliamo tornare con un tour quando avremo nuova musica, perché teniamo al fatto che i live raccontino una storia sempre diversa. Ci vuole tempo per mettere in piedi uno spettacolo dall’inizio alla fine e veniamo da un anno in cui siamo stati in tour da marzo a settembre».

Fausto: «È importante anche fermarsi e capire dove siamo, chi siamo e in che direzione vogliamo andare. Ora dobbiamo concentrarci, stiamo lavorando a un disco nuovo e già “Malavita” è stata una bella variazione di percorso».

A proposito di nuovo disco, cosa possiamo aspettarci? Seguirà questo filone aperto da “Malavita”?

Fausto: «“Malavita” è un’idea, per quanto il disco possa seguire questo concetto non si rifarà ad esso interamente. Ci è passato per la testa di fare un disco completamente da cantastorie ma sarebbe una forzatura imporsi cosa fare prima ancora di realizzarlo. Spazio alla creatività!».

California: «Sarà sicuramente molto vario, da brani più lontani dal nostro repertorio a qualcosa di più classico. È prematuro anche per noi saperlo».

Se poteste incontrare Fausto e California che nel 2017 escono con “Golgota” cosa direste loro?

California: «Direi che un giorno andranno a Sanremo, probabilmente sarebbero scoppiati a ridere!».

Fausto: «Sono dei matti. Hanno fatto tutto sbagliato, partendo con un repertorio rap, senza collaborazioni o hit estive per molti anni e poi diventando quasi accidentalmente pop. Ogni tanto guardandoci indietro ci chiediamo come tutto sia successo, sembra folle. Non c’è mai stata coerenza in quello che abbiamo fatto. Direi di continuare a essere artisticamente incoerenti e umanamente fedeli a loro stessi».