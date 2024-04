Come mai “Come un tuono” di Rose Villain e Guè è diventata virale

Inclusa nell'album "Radio Sakura" è diventata popolarissima ancor prima di essere un singolo. Ecco perché Alessandro Alicandri







Uscito appena un mese fa, "Radio Sakura" di Rose Villain è già un album di grande successo, anche per la grande popolarità di "Click boom!", cantata a Sanremo 2024 e diventata un tormentone non solo sui social. E ora c'è un nuovo singolo diventato virale ancor prima di essere lanciato il 29 marzo: "Come un tuono", in duetto con Guè.

Le ragioni del successo sono da ricondurre a un trend su TikTok partito pochi giorni dopo l'uscita del disco: Rose Villain canta, sdraiata su un letto, il brano in lip-sync. Il video, rifatto a modo suo anche da un amico di Rose, Tedua, è stato emulato da tantissime ragazze (e ragazzi) su TikTok, con un particolare focus sul passaggio di Gué:

Baby, tolgo il tettuccio (Ah)

Tu sei bella, Bellucci

Ho preso fiori, Fiorucci

Sono più G di Gucci

Questa parte di testo si ispira al flow di Rose, che alterna tantissime citazioni, anche di moda, fin dall'inizio della canzone. "Come un tuono" parla di un colpo di fulmine, di una persona incantevole che ti cambia la vita, che ti fa respirare sott'acqua pur mozzandoti il fiato. Non è un caso che in questa canzone venga nominata una delle donne più belle e affascinanti al mondo, Monica Bellucci.

Il brano, scritto da Andrea Ferrara (sixpm), Guè, Davide Petrella, Giorgio Pesenti (okgiorgio) e Rose Villain, è la canzone più estiva che ascolterete in primavera, con il suo ritmo da bachata e dei contenuti che richiamano, in modo molto naturale, il clima leggero e spensierato dell'estate. Quella freschezza è stata colta anche dal pubblico italiano che oggi, fuori dal trend, l'ha resa prima tra i brani più ascoltati in Italia su Spotify, con oltre 600 mila ascolti quotidiani. Ora è una hit che non è più solo un trend.