“Comincia lo show” dei Modà: il video

E se lo schermo di una tv non fosse più un veicolo per trasmettere emozioni e informazioni, ma solo un grande bersaglio? Da questo interrogativo nasce il nuovo brano dei Modà “Comincia lo show”. Dal 17 settembre, dopo l'anteprima all'Arena di Verona, è il nuovo singolo ufficiale della band in attesa del loro prossimo progetto discografico e dei concerti, rimandati a maggio 2022. Nel video ufficiale troviamo anche un cameo di Carlo Conti.

Messi alle spalle temporaneamente i romanticismi con i quali abbiamo imparato ad amarli, Kekko Silvestre parla di un disagio sociale che riguarda non solo chi è famoso come loro, ma in realtà chiunque abbia visibilità, in tv o sui social. Lo spettatore viene dipinto come un carnefice lì presente non per godere di ciò che sta guardando o ascoltando, ma presente all'appuntamento solo per il gusto di attaccare. Quando si canta “Mira bene, domani non ci sarò, avanti un altro” si supera il concetto del “non mi prenderai, sono superiore” che spesso si ascolta nei brani rap e meno frequentemente in quelli pop, ma con un atto di massima sincerità, sembra dire: “Oggi sarò la tua vittima, ma domani magari non sarò qui e farai del male ad un'altra persona”.

Le loro sonorità rock pop che conosciamo bene si mescolano a sonorità elettroniche ma il fuoco è sul messaggio del brano: l'immagine ripetuta più volte nel pezzo sembra il ritratto di una società distopica alla “Black Mirror”, dove il pubblico assomiglia a un plotone militare. Quell'immagine, in modo figurativo si intende, a volte non sembra però così dissimile dal mondo reale.