Con la sua prima canzone di Natale, iliad fa cantare l’Italia

Un progetto accattivante e innovativo, che unisce musica, volti noti dello spettacolo e tanta ironia







Momento di gioia e condivisione atteso da grandi e piccini, grazie all’importante e sentita campagna lanciata da iliad, quest’anno il Natale si fa ancora più prezioso e speciale. L’operatore che ha rivoluzionato il settore delle telecomunicazioni che permette ogni giorno dell’anno a oltre 10 milioni di italiani di comunicare ha, infatti, deciso di rendere unico ed estremamente divertente il periodo delle festività con un’offerta imperdibile e tante sorprese.

A colorare di una nuova e coinvolgente emozione le feste firmate iliad sarà la canzone “Natale è per sempre”: un’iniziativa speciale che si inserisce in una campagna dal più ampio respiro. La canzone è una geniale aggiunta alla campagna natalizia che vuole sottolineare quanto il “per sempre” sia importante per il brand che ha rivoluzionato il settore delle telecomunicazioni garantendo costi trasparenti e fissi nel tempo. Ogni anno sempre la “stessa musica”, proprio come le offerte iliad che non cambiano mai e non subiscono rimodulazioni di prezzo.

È la prima volta che un operatore telefonico sbarca sul mercato musicale con un'iniziativa innovativa rispetto ai classici jingle natalizi.

VIVERE LE FESTE A RITMO DI MUSICA

Interpretato da grandi artisti del calibro di Rocco Hunt e Clara e con la partecipazione di personalità come Gerry Scotti, Tommaso Cassissa, Andrea Pisani e Beatrice Arnera, il brano musicale regala una ventata di positività e allegria. Tutti insieme cantano e celebrano in modo ironico e trasparente le piccole cose che da sempre caratterizzano il Natale: i parenti invadenti, le domande fuori luogo durante il cenone e i regali sbagliati.

Grazie al tocco originale del celebre produttore e compositore italiano, Fabio Gargiulo, e la partecipazione di alcune tra le webstar più amate e seguite - Anna Folzi, Vittorio Pettinato e Frank Gramuglia - “Natale è per sempre” si appresta a entrare fin dal primo ascolto nel cuore degli italiani. Già disponibile su Spotify, il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale in cui si può sbirciare nel dietro le quinte, con spezzoni e attimi estrapolati dalle fasi di registrazione in studio del brano, e nei momenti di convivialità e di gioia vissuti dai protagonisti durante il progetto.

A impreziosire il videoclip e donare ulteriore divertimento ci sono la simpatia contagiosa di Ivano, l’addetto alla sicurezza più famoso del web con milioni di follower sui social, e la coinvolgente coreografia creata ad hoc per l’occasione dal rinomato ballerino siciliano e webstar, Joey Di Stefano.

NATALE È PER SEMPRE CON ILIAD!

L’importanza del “per sempre” è rappresentata anche dall’impegno di iliad per costruire un solido rapporto di fiducia a lungo termine con i propri clienti. Per queste feste, infatti, l’operatore propone FLASH 180, l’offerta mobile sottoscrivibile fino al 28 dicembre che permette di avere 180 GB in 4G/4G+ e 5G per navigare, chiamare ed inviare SMS illimitati a 9,99€ al mese.

Attivabile anche online su iliad.it, FLASH 180 è pensata anche per gli utenti con un’offerta iliad già attiva e, come sempre, garantisce tariffe che non subiranno rimodulazioni di alcun tipo, tanto meno legate all’inflazione. Perché, con iliad, il Natale è per sempre… anche dopo che si smonta l’albero.

Per ulteriori informazioni su iliad e sulle sue promozioni è possibile visitare il sito ufficiale https://www.iliad.it/ o i profili Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle novità.