“Concedimi”: da Tik Tok il singolo d’esordio di Matteo Romano

10 Dicembre 2020 | 15:14 di Cecilia Esposito

Ha solo diciotto anni, ma il suo debutto musicale è già un successo. Come una commedia per ragazzi col lieto fine, la storia di Matteo Romano, diciotto anni di Cuneo, inizia in quarantena, quando ha realizzato il suo brano "Concedimi". Poco dopo la sua canzone ha iniziato a spopolare su TikTok, ricevendo un inaspettato e immediato gradimento, fino ad arrivare a oltre 2 milioni di visualizzazioni. Da quel momento il giovanissimo cantautore si è trovato al centro dell’attenzione, scalando i vertici degli streaming sulle principali piattaforme digitali. Un successo che ha portato la sua "Concedimi" tra i primi quindici brani della classifica Top 50 Italia e al primo posto della Viral Italia di Spotify.

«Quando ho postato il primo pezzettino di "Concedimi" su TikTok, non credevo potesse succedere quello che è successo» ha commentato Matteo Romano, «La canzone è esplosa e successivamente ho potuto pubblicarla e condividerla. Tutto questo mi ha aperto delle possibilità grandissime e io ancora sto metabolizzando la cosa. Mi piace scrivere i testi e comporre col pianoforte e ora sto continuando a lavorare a nuove canzoni. Non avrei mai pensato di riuscirci adesso che sto ancora finendo il liceo, ma seguo il mio istinto creativo. Sono sorpreso per come tutto è avvenuto così velocemente. È come se mi lasciassi trasportare. Spero che questo primo passo possa rappresentare l’inizio di un percorso artistico e professionale. Dedico questa canzone a tutti coloro che hanno permesso che diventasse realtà».

Dall'11 dicembre potrete sentire "Concedimi" del giovane cantautore in tutte le radio.