“Contro il mondo” dei Baustelle: il primo ascolto

Dal 6 gennaio, il gruppo torna con nuova musica e la stessa potenza di sempre Alessandro Alicandri







La potenza pittorica delle parole e i colori del sound dei Baustelle tornano in un nuovo brano intitolato ”Contro il mondo”, uscito il 6 gennaio dopo tantissimi anni di stop discografico, visto che l'ultimo loro singolo risale addirittura al 2018. È passata un'eternità ma con la potenza di questo brano, è come se non fosse passato un giorno.

“Contro il mondo” è una canzone che con il pretesto di una storia d'amore, riporta l'esatta sceneggiatura del mondo in cui viviamo, fatto di sentimenti potenti ma anche intriso di un cinismo che ci rende in fondo tutti uguali. Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini si preparano così a un ritorno in grande stile accompagnati da un tour già completamente sold out in partenza il 2 maggio.

I Baustelle non cambiano ma il brano è decisamente un nuovo punto di partenza per quello che sarà il loro nuovo progetto discografico in arrivo (aspettiamo notizie). In uno dei passaggi più potenti del brano, Francesco canta queste preziosissime parole: “Fiore strappato sei venuta da me causando un’emorragia nella mia vita. Perché l’amore rende ciechi se c’è e non distingui Silvia Plath da un parassita".