“Cose da pazzi”: Colapesce e Dimartino firmano la colonna sonora di “The Bad Guy”

L'inedito è scritto per la nuova serie Prime Video con protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi Colapesce e Di Martino







Terminata da poco la Milano Music Week, di cui erano curatori speciali, Colapesce e Dimartino tornano sulle piattaforme digitali con un nuovo brano: "Cose da pazzi" non è solo il singolo disponibile da venerdì 2 dicembre, ma è anche la colonna sonora di "The Bad Guy", la nuova serie Original di Prime Video che vede protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi.

La serie, divisa in sei episodi, unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

Se il nuovo singolo del duo è già disponibile, per vedere la serie bisognerà aspettare l'8 dicembre quando uscirà in oltre in oltre 240 Paesi e territori nel mondo; gli ultimi tre episodi, invece, saranno disponibili dal 15 dicembre.