Danti: “Se stai zitto fai un figurone” è il singolo con Rovazzi e Fiorello

«Ho chiamato con me due amici d'eccellenza» scrive il cantautore, che annuncia un passo importante per la sua carriera

Foto: Danti, Fiorello e Rovazzi in versione fumetto - Credit: © Instagram

11 Ottobre 2019 | 11:27 di Giulia Ciavarelli

Tra le numerose uscite discografiche dell'11 ottobre, quella di Danti è la più curiosa e interessante: "Se stai zitto fai un figurone" non è una canzone ma piuttosto «un'introduzione al mio nuovo progetto» come lui stesso la definisce sui social. I fan più attenti avranno notato che la decisione di "cambiare vita" era già stata dichiarata poche settimane fa quando Danti aveva pubblicato il singolo "Mettere a posto": «Da adesso in poi il mio ruolo sarà quello di direttore artistico della traccia, quindi canterò di meno e scriverò di più».

Per annunciare ufficialmente questo passo importante, il rapper e autore chiama anche due amici: Fabio Rovazzi e Rosario Fiorello. Il risultato è esilarante: la gag musicale dura poco più di un minuto e sarà accompagnata da un simpatico videoclip dove i tre amici diventano cartoni.

Per Danti questo è il primo tassello di un nuovo percorso musicale «dove coordinerò la traccia, meno canto più feat». Il prossimo passo, come annunciato da Tgcom24, sarà il brano “Tu ed D’Io" con Nina Zilli e J-Ax che uscirà il 25 ottobre.