Dardust: esce l’EP “#002 Olympics”

C'era anche Dardust ai Giochi Olimpici di Beijing 2022, la sua musica ha accompagnato il segmento del Flag Handover ovvero il passaggio della bandiera olimpica tra Pechino 2022 e Milano-Cortina 2026 durante la cerimonia di chiusura. Da venerdì 25 febbraio "Forget To Be" e "Inno (Prologo)" entrano a far parte di “#002 Olympics”, il nuovo EP dell'artista che aggiunge un nuovo tassello al suo prossimo album.

«Il concept della dualità che le due città come Milano e Cortina portano con sé era perfetto per la ricerca sonora percorsa nel nuovo album: da una parte la città che si spinge verso il futuro con nuove geometrie rappresentata dall’elettronica, e dall’altra parte l’organicità della natura nella sua bellezza fluida che viene dal passato, rappresentata dalla morbidezza del pianoforte. Ho cercato di esprimere l’incontro di queste due anime, il contrasto, la lotta e infine la conquista di un nuovo equilibrio. Alla ricerca di un suono che sintetizza tutto, dal rumore bianco del ghiaccio a quello colorato della competizione» racconta Dardust.

Dunque, se "Forget To Be" rientra nell'emisfero elettronico del compositore, “Inno (Prologo)“ è «nata da qualcosa di fluido, come la bellezza, la doppiezza di prosa e poesia, la solitudine dell'esistenza e la ricerca dell'identità in cui il pianoforte è l'unico compagno di viaggio che non giudica, ma ascolta e si fa ascoltare» spiega Dardust.

«La musica non ha sesso. Queste canzoni sono un viaggio senza meta. Quando mi chiedono che genere di musica io faccia, rispondo sempre che non lo so ancora. Perché il genere è anche una conquista» conclude.