Dargen D’Amico, il nuovo singolo “Ubriaco di te”

Dopo Sanremo e l'ingresso nella giuria di X Factor ecco una canzone perfetta per l'estate Dargen D'Amico Cecilia Uzzo







Anche Dargen D’Amico scende in campo nella raccolta delle hit estive, con il nuovo singolo "Ubriaco di te", disponibile da mercoledì 15 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 17 giugno. Un brano decisamente adatto per ballare nelle serate d’estate: il ritmo funky si fonde con un testo che contiene richiami alla bella stagione e al mare («la sabbia nera che rende l’acqua più calda»).

Non manca, tuttavia, un retropensiero più amaro, tipico dello stile cantautorale di Dargen, capace di affrontare in modo scanzonato anche temi più personali o attuali. Nel caso di "Ubriaco di te", tuttavia, la svolta riflessiva dello special («Un senso di vuoto da sempre come se niente servisse a niente») si risolve proprio con il racconto spensierato di un amore leggero, divertente e senza complicazioni, quella sensazione di «ubriacatura sentimentale» che solo l’estate può dare.

Attualmente impegnato nella registrazione delle audizioni di X Factor 2022, in cui siede al tavolo della giuria accanto a Fedez, Rkomi e Ambra Angiolini, Dargen D’Amico pubblica "Ubriaco di te" pochi mesi dopo l’uscita di "Nei sogni nessuno è monogamo", il suo decimo album in studio. Un disco in cui emerge la visione personale del mondo del poliedrico artista, che si è classificato nono alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con "Dove si balla", a oggi certificata Doppio Disco di Platino e con oltre 100 milioni di stream sulle piattaforme digitali.