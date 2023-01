Deddy: «Con “Casa gigante” ho raggiunto una nuova maturità artistica»

L’ex talento di “Amici” torna con l’inedito in uscita venerdì 13 gennaio, ecco cosa ci ha raccontato Giulia Ciavarelli







«La "Casa gigante" è ricca di ricordi, domande ma soprattutto di persone che ho accolto e che hanno scelto di rimanere»: Dennis Rizzi, in arte Deddy, sceglie di tornare mostrando al pubblico un lato inedito e più personale con un brano prodotto da Okgiorgio, storico collaboratore dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il singolo, disponibile da venerdì 13 gennaio, si accompagna a un'iniziativa davvero speciale: l'artista lo presenterà con una street performance itinerante in una "casa mobile" che toccherà le principali piazze italiane tra Napoli, Roma, Bologna, Milano e Torino. Prima della partenza, lo abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare tutto il mondo musicale dietro "Casa gigante".

L’ultima volta ci siamo visti sotto le stelle del planetario in occasione del tuo album “Il cielo contromano su Giove”: ti ha portato molte soddisfazioni?

«Sono felice di quello che è successo dopo l’uscita del disco: mi ha portato due tour, quello primaverile ed estivo, con tante date in giro per l’Italia. Essendo il mio primo anno di carriera effettivo dall'uscita di “Amici”, è stato davvero incredibile!».

Adesso cosa è cambiato?

«Artisticamente ho sentito il bisogno di potermi esprimere con nuova musica e potermi confrontare con il mio pubblico. Tutti i brani che usciranno d’ora in poi saranno autobiografici: credo di aver raggiunto una consapevolezza umana e artistica che mi dà la possibilità di essere completamente sincero in ciò che scrivo».

Ai social affidi pensieri e riflessioni sulla vita di tutti i giorni, e pochi mesi fa hai scritto che sei andato a vivere da solo. Per la tua età immagino sia stata una grande rivoluzione.

«Ho dovuto riscrivere la mia vita cambiando città ed è stato complicato abituarmi all’inizio…banalmente alle bollette da pagare! Ho preso un cagnolino perché c’erano dei momenti in cui mi sentivo solo e, in questa nuova quotidianità, mi tiene sempre impegnato».

Ti capita mai di scrivere in questi attimi di solitudine?

«Sì assolutamente! Quando sono felice, voglio godermi il momento: scrivere è sempre uno sfogo alla ricerca di un confronto con chi mi ascolta».

Il rapporto con i tuoi fan si è solidificato in questi anni?

«Sì, li incontro spesso durante il tour e mi fermo sempre a fare due chiacchiere. Sono sempre molto carini ed educati».

Veniamo al nuovo singolo “Casa gigante”, quando lo hai scritto?

«Lo avevo dentro a un cassetto da un po’, è nato in questo periodo di transizione in cui effettivamente stavano cambiando tante cose nella mia vita».

C’è un ricordo che conservi nel cuore della tua "precedente casa"?

«Non saprei…anzi, un oggetto che mi riporta alla mente tanti ricordi è la mia primissima tastiera! L’ho portata con me e ancora oggi la utilizzo per scrivere e comporre».

Cosa ti auguri per il 2023?

«Proverò ad arredare la mia “casa gigante” (sorride) e sicuramente ci vediamo live quest’estate».