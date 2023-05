“Destinazione mare” di Tiziano Ferro: il calore della semplicità

Dal 5 maggio un brano inedito che parla del nostro viaggio... nella vita Alessandro Alicandri







Il 5 maggio arriva nelle radio, in streaming e ovunque un brano delizioso: ”Destinazione mare” di Tiziano Ferro. La delizia è nella freschezza di un brano che parla a tutti e di tutti e lo fa con disarmante semplicità. È un singolo che attraverso la scusa della parole chiave dell'estate (il mare, per l'appunto), parla poco della stagione ma soprattutto invece del viaggio nella vita: si canta di consapevolezze, di dolori che non sono più bagagli pesanti e della continua ricerca di un briciolo di felicità.

È un brano scritto da Tiziano Ferro con Davide Simonetta (complice dei più grandi successi degli ultimi anni, da Blanco a Annalisa) e con Roberto Casalino, amico storico di Tiziano con il quale si sono spesso sfiorati in collaborazioni per altri artisti, ma che qui per la prima volta si presenta in veste di suo autore. Roberto, con il suo modo unico di usare e pesare le parole, si sente potentissimo nella scrittura del brano. In più c'è ITACA, realtà che in questi anni ha definito uno stile vincente nel pop (lavorando al fianco di Elodie e Sangiovanni, ad esempio). Tiziano Ferro, dopo il grande successo di “Rotonda” in collaborazione con Thasup, torna di nuovo a mostrare il suo calore, quello capace di rapire il pubblico e farlo cantare a squarciagola.