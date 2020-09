Gazzelle, ecco il nuovo singolo “Destri”

25 Settembre 2020 | 11:19 di Cecilia Esposito

Gazzelle non ha di certo bisogno di presentazioni. Dal suo album di debutto "Superbattito" del 2017, il cantautore romano è riuscito a farsi conoscere a un pubblico sempre più ampio, complici alcune hit di successo come "Sayonara", "Meglio Così" e "Zucchero Filato", fino ad arrivare al suo secondo album "Punk", che lo ha portato in giro per l'Italia con un tour "sexy pop".

Oggi torna a far parlare di sè con il suo nuovo singolo "Destri", una ballad malinconica, ma dalle tinte pop e con un pizzico di rock, per ricordarci che anche la rabbia può essere orecchiabile e cantata a squarciagola. Il cantautore, invece, l'ha descritta più poeticamente così: «Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza».