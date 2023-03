“Diamanti” è il nuovo singolo di Elisa, Negramaro e Jovanotti

«È la storia di un’amicizia che si fa musica e di un amore totale»: una canzone scritta a sei mani, in uscita venerdì 17 marzo Giulia Ciavarelli







Vent'anni di carriera e i festeggiamenti sono solo all'inizio: era il 2003 quando i Negramaro pubblicano il primo album omonimo, un punto di partenza di un percorso musicale che si è fortificato nel tempo, fino ad arrivare all'ultimo "Contatto", pubblicato nel 2020.

Ora la band è pronta a celebrare questa data così importante con un singolo molto speciale: accanto a loro ci sono anche Elisa e Lorenzo Jovanotti, «la storia di un'amicizia che diventa musica» la descrivono.

Co-prodotta da Sixpm e Andro, il nuovo singolo si intitola "Diamanti" e lo potremo ascoltare da venerdì 17 marzo su tutte le piattaforme digitali: per la prima volta insieme, il trio di artisti propone una ballad intesa dove il fil rouge è una storia d'amore totale e universale composta da sonorità rock, rap travolgente e una vocalità ipnotica che cattura al primo ascolto.

«È una vera gioia condividere il ritorno dei Negramaro e i loro vent'anni di rock'n'roll con due amici, Giuliano ed Elisa, che sono grandi artisti» commenta Lorenzo in occasione dell'uscita del brano. Con i Negramaro aveva già collaborato per “Cade la pioggia” e “Safari”, mentre con Elisa ricordiamo “Basta così” e “Ti vorrei sollevare”.

Dalla teoria dei singoli alla…pratica dei concerti: a completare i festeggiamenti del ventennale c'è un lungo tour, annunciato da poco e intitolato "n20 TOUR", che vede la band in giro per l'Italia in nove nove appuntamenti live nei più suggestivi teatri di pietra italiani.

Si parte dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023 alle Terme di Caracalla di Roma, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre all'Arena di Verona.