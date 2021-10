Dietro le quinte del video di “Siamo qui”, il grande ritorno di Vasco

Ecco alcune foto esclusive scattate dietro le quinte del videoclip che Vasco ha girato in Puglia con la partecipazione di Alice Pagani Vasco Rossi Francesco Chignola







L’attesa sta per finire: nel 2022 i fan di Vasco Rossi potranno finalmente ritrovarsi tutti insieme per un tour che si preannuncia epocale (saranno ben 11 date a partire dal 20 maggio). Ma per il momento possono godersi un freschissimo singolo, appena uscito nelle radio, un’intensa ballata intitolata “Siamo qui”.

«È una canzone che ho scritto prima che la pandemia fermasse tutto, anche i nostri concerti: non sono quelli i “guai” di cui parlo nel testo» ha svelato Vasco. «Si tratta in realtà di una canzone d’amore sulla condizione umana, intorno a cui ruotano tutti gli altri pezzi del nuovo disco».

Sul set del video di "Siamo qui"

Infatti uscirà il 12 novembre (e si intitolerà proprio “Siamo qui”) il 18°, attesissimo album di Vasco, di cui vi parleremo meglio nei prossimi numeri di Sorrisi. Nel frattempo, ecco alcune foto esclusive scattate dietro le quinte del video in cui Vasco divide la scena con l’attrice Alice Pagani. Il video è stato girato in puglia e diretto da Pepsy Romanoff.