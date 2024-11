“Dillo solo al buio” di Elisa: sono qui, non ti lascio cadere

Se c'è una che abbiamo capito molto bene di Elisa, è che difficilmente torna sui suoi passi. "Dillo solo al buio", il nuovo singolo disponibile in streaming e in radio dal 15 novembre, è l'esatta espressione di questo suo volere, in un mix straniante che ci porta fin dal primo ascolto in un mondo magico, in uno dei suoi "multiversi" tutti da esplorare.

"Dillo solo al buio" è scritto da Elisa con Davide Simonetta e Alessandro Raina per la musica e per il testo sempre da Elisa con Alessandro Raina. La produzione è di Andrea Rigonat. Si mostra su due piani differenti: il primo è quello della fragilità. Il brano, ispirato dal rapporto con un'amica molto speciale per Elisa, racconta le insicurezza di una donna che si sente diversa dagli standard, smarrita in un mare nel quale tutti sembrano nuotare al contrario. Per capire, basti citare l'inizio della canzone, che dice: "Tu sulla torre non salvi te".

Il secondo piano, nel quale il brano cambia pelle in un istante, è quello del coraggio. L'amica, la persona che ha accanto, la invita a vedersi con occhi diversi, a sentirsi meno sola, affrontando quel mondo spaventosissimo mano nella mano con una persona altrettanto insicura ma che insieme a lei può arrivare ovunque. Il supporto dell'amica sottintende poi il più meraviglioso dei finali. Perché in conclusione ci si è salvati scoprendo di essere più forti delle proprie aspettative.

"Dillo solo al buio" è un brano che sembra mescolare sonorità rock intense a sezioni da ballad doo wop, in un gioco di alternanze di sapori ed emozioni contrastanti. Ne emerge una canzone che si veste da commedia romantica ma che ti sta parlando molto seriamente: non è un brano che dice "Sei bella così come sei" ma piuttosto "Ti starò accanto finché non ti vedrai come ti vedo io".