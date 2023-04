Diodato: “Occhiali da sole” è il nuovo singolo

In radio da venerdì 14 aprile, il brano è contenuto nell'ultimo album "Così speciale" Giulia Ciavarelli







Prima di fare le valigie per l'imminente tour che lo aspetta in giro per l'Italia, Diodato pubblica un nuovo singolo che ascolteremo in radio da venerdì 14 aprile: "Occhiali da sole" racchiude tutte le domande a cui è difficile dare una risposta, l'inevitabile scontro tra le aspettative di una vita, le nostre proiezioni e quelle delle persone che ci circondano. Per non essere tormentati dall'ansia del tempo che passa, un paio di occhiali da sole per "proteggersi" dal sole sfavillante delle vite altrui può tornare utile.

Il brano è estratto dall'ultimo "Così speciale", un album che racchiude dieci attimi di vita, uno sguardo profondo sul mondo con all'interno riflessioni e pensieri che ci conducono al cuore delle questioni umane. Un nuovo progetto che ci racconterà, dal vivo, durante il tour che sta per partire: dieci date tra Italia ed Europa nei più importanti club, da Padova a Milano, Torino, Bologna, Madrid, Berlino, Parigi, Amsterdam, Praga e Roma.

C'è un'altra buona occasione per vedere il cantautore dal vivo e ci riguarda da vicino: vi aspettiamo al FuoriSalone di Milano domenica 23 aprile, dalle ore 18.00, con lo showcase di Diodato nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano (via Festa del Perdono, 7). A introdurre l’evento e dialogare con il cantautore ci sarà il direttore Aldo Vitali. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, a questo link è possibile prenotare il vostro posto.