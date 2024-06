“Dire fare baciare” di Elettra Lamborghini con Shade: autentica leggerezza estiva

Dal 14 giugno un brano che vi farà scatenare con la sua freschezza inconfondibile Alessandro Alicandri







Se stavate cercando una canzone spensierata, con dentro tutto il sole e le sonorità del Messico, "Dire fare baciare" è la risposta a ogni vostro desiderio pop. Elettra Lamborghini quest'anno si unisce a Shade (un freestyler straordinario, con una penna deliziosa) in un brano dove la leggerezza è l'unica vera protagonista.

Prendendo in prestito uno dei "tormentoni" dei giochi dei bambini "Dire fare baciare" ci porta in un'estate in cui, citando Elettra, "il resto scompare" di fronte a due persone che si desiderano (magari non per sempre) e che provano emozioni che ricorderanno in eterno.

Il testo è scritto da Riccardo Scirè, Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Shade e la produzione è di Riccardo Scirè. Tolto Shade, è lo stesso team che ha lavorato a "Pistolero", forse la canzone più famosa di Elettra Lamborghini dopo "Pem Pem". Si respira la stessa aria da ballo di gruppo che la renderà, senza dubbio, una delle proposte più scatenate sulle spiagge quest'anno.

Nel brano troviamo diversi riferimenti a Piqué e Shakira, ai lussuosi orologi Audemars Piguet, ma anche alla semplicità di una vacanza italiana e brani come "Sarà perché ti amo", "Sapore di mare", "Pensiero stupendo".