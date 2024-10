“Disease” di Lady Gaga: un ritorno che ci farà… impazzire

Dal 25 ottobre l'artista torna con un brano che la riporta alle sue origini Alessandro Alicandri







Il vero ritorno sulle scene di Lady Gaga sembra essere oggi. Dopo l'enorme successo internazionale di "Die with a smile" con Bruno Mars, l'artista presenta "Disease", un brano che dopo molto tempo ci riporta lì dove l'avevamo lasciata. Dopo le sue evoluzioni intimiste, country, jazz, cinematografiche, dal 25 ottobre presenta un nuovo brano sotto molti aspetti sorprendente.

Il singolo, annunciato come primo vero brano di lancio del suo ottavo album, parla proprio di malattia, con particolare riferimento a quella che potrebbe essere una malattia mentale. Il brano sembra essere in continuità (non dichiarata) con la presenza nel film "Joker: Folie à Deux" ma anche con i brani nati dal film e inseriti nel recente disco "spin-off", ovvero "Harlequin".

"Disease" è stata scritta da Lady Gaga con Andrew Watt (ha scritto tantissima musica pop, spaziando con grande eleganza anche nel grande rock internazionale), Henry Walter (ha lavorato tanto per Britney Spears, ma anche per Ava Max, Katy Perry), il suo compagno Michael Polansky e prodotta sempre da lei con Andrew Watt e Cirkut (ha lavorato con The Weeknd, Kesha e Nicki Minaj).

Con un'incedere che pesca a piene mani dalle ritmiche metal, ci riporta a quello che a tutti gli effetti è il dark pop che l'ha resa un'icona internazionale ai tempi di "Born this way", con un piglio techno pensato per far ballare. Un mix unico che fa scorgere le radici del suo successo e la collega in modo coerente al suo presente.

Si tratta di una canzone che parla di un amore disperato, nel quale chi canta veste i panni di una dottoressa capace di curare ogni male del suo amato. Più che come un medico, Lady Gaga qui si dipinge come una strega capace di tirare fuori dal suo uomo il veleno, una maledizione, una possessione demoniaca che sta nel corpo di questo amante fuori controllo. "Disease" è il suo bentornato alla forma originaria di Lady Gaga che pensavamo di aver perso per sempre, oggi qui davanti ai nostri occhi in tutta la sua potenza.