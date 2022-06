Ditonellapiaga ci fa ballare con il nuovo singolo “Disco (I Love It)”

Dopo l'album d'esordio "Camouflage" e l'esperienza sanremese, l'artista pubblica una canzone estiva dalle sonorità funk Giulia Ciavarelli







Per festeggiare l'uscita del suo nuovo singolo, Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, ha affittato un autobus trasformandolo in una discoteca su due ruote: per le vie della Capitale a ritmo di "Disco (I Love It)", la canzone per l'estate che la giovane artista ha pubblicato venerdì 24 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Scritto insieme all’inseparabile duo bbprod e a Simone Privitera, il nuovo brano tutto da ballare omaggia il funky che si fonde con l'elegante sound del contemporary r&b americano: «La fine di un amore e l’inizio dell’estate che si scontrano, si mischiano e si raccontano lungo le linee tratteggiate di una litoranea. E tra i sedili posteriori di una vecchia panda e le note di un disco dei tardi Anni 70, le mani si perdono fra le "onde" del vento, quel vento di novità che spettina i capelli e scompiglia i ricordi più malinconici tenuti ben nascosti in fondo al cuore» racconta.

Il nuovo singolo arriva a pochi mesi di distanza dall'esordio sanremese al fianco di Donatella Rettore in "Chimica" e dal suo album d'esordio "Camouflage", che suonerà dal vivo durante il lungo tour estivo che l'attende, organizzato da Magellano Concerti: Ditonellapiaga sarà in giro tra live show e numerosi festival musicali. Per ulteriori dettagli e biglietti, qui il sito ufficiale.