“Doctor (Work it out)”: l’incanto di Miley Cyrus, il genio di Pharrell

Il primo ascolto del nuovo singolo che ha già stregato il mondo Alessandro Alicandri







Il brano che vede la collaborazione tra Pharrell e Miley Cyrus è finalmente arrivato. Anche se "Doctor (Work it out)" è stato annunciato come singolo solo scorso mercoledì 28 febbraio, in realtà ha una lunga storia. Il brano è una canzone che doveva essere inserita nell'album "Bangerz" di Miley, uscito a fine 2013 e poi lasciato "nel cassetto" per 10 anni. Durante la Paris Fashion Week di metà gennaio 2024 è stata poi utilizzata come colonna sonora di una sfilata maschile di Louis Vuitton.

Questa "Doctor" è una canzone divertentissima nella quale Miley parla al suo uomo e sostanzialmente gli dice di lasciarsi andare al rapimento dell'amore. Ironicamente, il brano cerca di rilevare un "problema" nel paziente, dicendogli che qualcosa si sta per aggravare... ma è la scottatura per la fiamma della passione.

È da più di un anno che Pharrell parla di un progetto chiamato "Phriends Vol. 1" (parola peraltro ripresa nell'iniziativa diffusa durante la sfilata), che mescola il suo nome alla parola "Friends", "amici". Si parla da tempo di un possibile album nel corso del 2024 che, secondo sue dichiarazioni, conterrebbe collaborazioni con il tanto materiale registrato negli ultimi anni (e in passato, come questo caso).

Il genio di Pharrell, che riesce a cucire con precisione millimetrica vestiti pop stupendi, si unisce al talento e al fascino di Miley Cyrus, nel suo primo singolo del 2024 che arriva a poco più di un anno dal grande successo di "Flowers", singolo che ha ricevuto due Grammy Awards. Durante la cerimonia si è anche esibita con una capigliatura e un abbigliamento ispirati a uno stile rock degli anni 80, sulle orme di nomi come Cher, Diana Ross, Tina Turner e Whitney Houston.