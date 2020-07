Dola con Coez: “Non si esce vivi” è il nuovo singolo

17 Luglio 2020 | 11:11 di Cecilia Esposito

Le favole ci insegnano che a mezzanotte le fanciulle devono tornare a casa, che i loro sogni son tornati desideri, mentre proprio allo scoccare dell'ultima ora, il 17 luglio, Dola ha tirato fuori il suo nuovo singolo "Non Si Esce Vivi" e ha iniziato a festeggiare. Compagno di baldorie nonché di collaborazione è Coez che ha preso parte al singolo scritto a quattro mani. «Io e Coez abbiamo cantato il ritornello di questa canzone come hooligans di notte in macchina in giro per Roma. "Non ne usciremo vivi"» così il rapper di Undamento ha annunciato su Instagram l'uscita del pezzo, perfetta hit estiva dal sapore pop, ma che non tradisce l'attitudine street di Dola, tantomeno quella di Coez.

«È nato tutto in modo super naturale» racconta Dola «Da tempo con Coez si parlava di scrivere una canzone insieme. Questa volta l’abbiamo fatto. Siamo stati in studio e i ragazzi erano mega carichi e hanno tirato fuori questo beat sul quale abbiamo subito iniziato a scrivere, è stato tipo flusso di coscienza, ogni parola usciva l’una dietro l’altra e a fine session già avevamo il 90% di quello che ad oggi è il pezzo». Una collaborazione basata sulla stima reciproca e soprattutto su una sincera amicizia, che rende il brano ancora più degno di essere cantato a squarciagola con gli amici.